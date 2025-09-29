پخش زنده
حاجیه خانم شاه زینب تقی زاده مادر شهیدان علی اصغر و یعقوب مرادی طیبی در شهرستان هفتکل دارفانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم شاه زینب تقی زاده، مادر شهیدان علی اصغر و یعقوب مرادی طیبی پس از تحمل سالها رنج فراق فرزندانش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
سید رضا حسینی، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشتگان رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.
مراسم تشییع پیکر این مادر گرانقدر روز چهارشنبه ۹ مهر ماه، ساعت ۱۶ در بهشت آباد شهرستان هفتکل با حضور مسئولان و خانوادههای شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.