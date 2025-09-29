پخش زنده
مدیر کل امور عشایر خراسان جنوبی از برگزاری دومین اجلاسیه شهدای عشایر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، ابراهیمی گفت: این اجلاسیه در شهرستان زیرکوه و در محله عشایری آهنگران برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور خانواده معزز شهدا، عشایر و مردم در این مراسم، افزود: اجلاسیه شهداء، بزرگترین فرصت برای قدردانی از مقام شامخ آن بزرگواران است، بنابراین تلاش شده است برگزاری این اجلاسیه درخور جایگاه و منزلت شهداء، بویژه خانوادههای ارجمند ایشان باشد.
ابراهیمی با بیان اینکه همه مدیون خون شهدا و همچنین پایداری و اقتدار خانوادههای شهدای انقلاب هستند، گفت: این مراسم با همت بسیج عشایری، بنیاد شهید و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز امور عشایر استان و با هدف ایجاد جریانی است که راه و نام شهدا زنده و این فرهنگ بین نسل جدید ترویج داده شود، برگزار میشود.
این اجلاسیه، پنجشنبه دهم مهر ساعت ۱۵ و با اجرای سخنران و مداح کشوری برگزار میشود.