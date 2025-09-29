به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در نشستی تاریخی و همزمان با افزایش تهدیدهای امریکا در کارائیب، فرمانداران ایالت‌های مرزی کلمبیا و ونزوئلا با هدف تحکیم امنیت مرز بصورت مسالمت‌آمیز و فعال‌سازی مجدد مبادلات دوجانبه دیدار و تفاهم نامه امضا کردند.

به گفته مسولان دو کشور، امضا این تفاهم نامه دوستی ضمن افزایش امنیت مرزها، مبارزه منسجم تر با تولید و قاچاق مواد مخدر و احیای کامل روابط بین جمعیت مرزنشین، بهانه های واهی تولید و ترانزیت مواد مخدر را از بین می برد.

فرماندار ایالت مرزی کلمبیا با اشاره به لزوم توسعه همکاریهای مناطق و کشورهای کارائیب گفت: این همکاری ها باعث افزایش روحیه میهن پرستی و تلاش برای زندگی آسوده تر و امن تر مردم می شود.

فرماندار ایالت مرزی ونزوئلا نیز با محکوم کردن اتهامات بی اساس امریکا افزود: همکاری کشورها با یکدیگر بهانه را از متجاوزین می گیرد و نمادی از برادری و همسایگانی متحد را نشان می دهد.

پس از امضای این تفاهم نامه همکاری مهم و در اولین اقدام عملی دو کشور موافقت کردند در اولین فرصت کنسولگری های خود را در هر دو ایالت مرزی بازگشایی کنند.

این بازگشایی اولین گام مهم در جهت عادی‌سازی و تقویت روابط دیپلماتیک و حمایت از جوامع در دو سوی مرز محسوب می‌شود.

مسئولین ارشد محلی همچنین تعهد خود را به تبادل، همکاری و رفاه متقابل تأیید کردند و پایه و اساس مرحله جدیدی از دوستی و توسعه را در منطقه بنا نهادند.