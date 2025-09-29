به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهردار همدان در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی آتش نشانی در بحران‌ها گفت: تجربیات دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که نگاه به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل باید بازنگری شود.

سیدمسعود حسینی، مهمترین نیاز سازمان آتش نشانی را تجهیزات به روز عنوان کرد و افزود: با وجود کمبود نقدینگی در شهرداری برای خرید ماشین‌آلات تخصصی مانند آواربرداری و برش بتن، حاضریم از طریق تهاتر با املاک شهرداری اقدام کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم بر تقویت نقش مرکزی آتش‌نشانی در مدیریت بحران استان تأکید و از برگزاری مانور استانی زلزله در آینده نزدیک خبر داد.

حمید پورحسینی افزود: توجه ویژه به مسائل رفاهی و پرسنلی آتش‌بانان از اولویت‌های اصلی است.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی نیز گفت: در شش ماه گذشته، سازمان آتش‌نشانی همدان ۳ هزارو ۲۶۹ عملیات اطفا حریق و امداد و نجات انجام داده که شامل ۸۶۵ مورد عملیات اطفا حریق و ۲هزارو ۴۰ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.

وحید گلی پور افزود: در این مدت ۷۷ نفر مصدوم و متاسفانه ۱۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند.