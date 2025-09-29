پخش زنده
رئیس پارک علم و فناوری امیرکبیر از توسعه مراکز موجود و ایجاد مراکز نوآوری در همه دانشکدههای این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مالک نادری در نشست روسای پارکهای علم و فناوری دانشگاهی سراسر کشور که در این پارک برگزار شد، گزارشی از مهمترین فعالیتهای پارک در دانشگاه امیرکبیر ارائه داد و اظهار داشت: حرکت به سمت پارک علم و فناوری این دانشگاه از سال ۷۹ تحت عنوان مرکز رشد و کارآفرینی شروع شد و این مسیر تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت تا در نهایت پارک دانشگاه در سال ۱۴۰۰ تصویب و از سال ۱۴۰۱ عملا فعالیتهای خود را آغاز کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در محدوده خیابانهای مطهری، جمهوری، مفتح و وصال قرار دارد نیز به تایید شهرداری تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت فناوری وزارت عتف و وزیر علوم هم رسیده است و به زودی برنامههای مرتبط با آن اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در شورای راهبردی دانشگاه و پارک سه حوزه هوش مصنوعی، انرژی و تجارت الکترونیک به عنوان اولویتهای راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه انتخاب شده است.
نادری افزود: پارک علم و فناروی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای چهار برج فناوری، یک منطقه تولیدی در شهریار و یک پردیس فناوری در شرکت ارج است.
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه مرکز رشد مشترک نیز به عنوان مسئولیت اجتماعی برای دانشگاه پیام نور در شهریار تاسیس کرده است، افزود: مراکز نوآوری دانشکدههای دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشتر متمرکز بر استارتاپها، هستههای فناور و ایدهها است.
نادری افزود: حدود ۲۱۴ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول فعالیت هستند که ۶۴ شرکت دانش بنیان است. این شرکتها سال گذشته بیش از۲۱ همت فروش محصول داشتند و ۲۳۰۰ نفر به صورت مستقیم در این شرکتها مشغول فعالیت هستند.
وی اظهار کرد: ما مِلکی در خیابان ولیعصر داریم که به مرکز نوآوری تجارت الکترونیک امیرکبیر تبدیل خواهد شد. همچنین ساختمان دیگری در نبش خیابان انقلاب داریم که این ساختمان نیز به پارک دانشگاه واگذار شده است و برنامه ریزی برای تبدیل آن به ساختمان نوآوری در حال انجام است.
این مقام مسئول بر ضرورت تقویت انگیزه در فضای زیست بوم دانشگاهی تاکید کرد و گفت: یکی از برنامههای دانشگاه صنعتی امیرکبیر این است که کارآفرینان برجسته کشور را به دانشگاه بیاوریم تا تجربیات خود را در اختیار دانشجویان و اساتید قرار دهند.
نادری به برنامه پلی تاک دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: این برنامه مخصوص ایرانیهای خارج از کشور است که نمیتوانند در کشور حضور داشته باشند؛ این رویداد در بسترفضای مجازی برگزار میشود.
همچنین دکتر عباس سروش در این نشست به سیاستهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پارک علم و فناوری اشاره کرد و گفت: در این مدت که به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب شدم، سعی کردیم مراکز پارکها محور فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرار بگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: بنده همواره تاکید داشتم ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر باید در تمامی جلسات مهم به ویژه جلسات هیات رئیسه دانشگاه، سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه حضور داشته باشد. همچنین دو جلسه هیات رئیسه دانشگاه را در محل پارک برگزار کردیم.
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد؛ برنامه راهبردی دانشگاه که برای سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ پیش بینی شده در سه زمینه انرژی، تجارت الکترونیکی و هوش مصنوعی پررنگ شده است.
دکتر سروش با تاکید بر اینکه از ایدههای مطرح شده توسط پارک علم و فناوری حمایت خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سیاستهای پارک علم و فناوری حمایت خواهیم کرد. امیدواریم بتوانیم با کمک این مراکز زیست بوم خود را به زودی تعریف کنیم.