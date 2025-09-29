پخش زنده
امروز: -
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان تعداد تماسهای ثبت شده با سامانه ۱۴۱ استان را ۱۲۵ هزار و ۹۵۷ مورد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق نیا با اشاره به ثبت ۱۲۵ هزار و ۹۵۷ تماس با سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اظهار کرد: میانگین زمان تماسها ۹۸ ثانیه بوده و ۹۹.۸ درصد تماسها موفق ثبت شده است که نشاندهنده کیفیت بالای پاسخگویی به هماستانیهاست.
وی با اشاره به اینکه پرسش درباره وضعیت جادهها و گزارش مشکلات جادهای از مهمترین موضوعات تماسها بوده است، تأکید کرد: با نزدیک شدن فصل سرما و احتمال بارش باران و برف، ضروری است که هماستانیهای پیش از سفر، وضعیت جوی و ترافیکی راهها را از طریق سامانه ۱۴۱ بررسی کنند تا سفر ایمن و بدون مشکل داشته باشند.