فربود شکوهی دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی سازمان صداوسیما در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: شورای پاسداشت زبان فارسی در تازه‌ترین نشست خود در سازمان صداوسیما، برای گسترش و اعتلای زبان و ادب فارسی برنامه‌هایی در دستور کار قرار داد.

وی درباره مصوبات جدید شورای پاسداشت زبان فارسی صداوسیما گفت:برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین‌های ادبی براساس گاهشمار رسمی کشور و پوشش رسانه ای در همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله این مصوبات بود.

دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی افزود: حضور نمایندگان مرکز پاسداشت زبان و ادب فارسی در برنامه‌های ادبی شبکه‌های صداوسیما به‌منظور مشاوره و نظارت و تببین نکته ها و موضوعات ادبی نیز مصوب شد.

شکوهی در ادامه گفت: همچنین برگزاری همایش جایزه فردوسی به‌صورت فصلی و همایش بزرگ زبان فارسی به‌صورت سالانه مصوب شد.

وی افزود: در این نشست بر لزوم تدوین سند ملی زبان و ادب فارسی برای سازمان صداوسیما تأکید شد.