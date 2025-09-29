همایشهای ادبی در دستور کار مرکز پاسداشت زبان فارسی رسانه ملی
دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی سازمان صداوسیما از برگزاری همایشهای ادبی براساس مناسبت های تقویمی در روزهای آتی خبر داد.
فربود شکوهی دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی سازمان صداوسیما در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: شورای پاسداشت زبان فارسی در تازهترین نشست خود در سازمان صداوسیما، برای گسترش و اعتلای زبان و ادب فارسی برنامههایی در دستور کار قرار داد.
وی درباره مصوبات جدید شورای پاسداشت زبان فارسی صداوسیما گفت:برنامهریزی برای برگزاری آیینهای ادبی براساس گاهشمار رسمی کشور و پوشش رسانه ای در همه شبکههای رادیویی و تلویزیونی از جمله این مصوبات بود.
دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی افزود: حضور نمایندگان مرکز پاسداشت زبان و ادب فارسی در برنامههای ادبی شبکههای صداوسیما بهمنظور مشاوره و نظارت و تببین نکته ها و موضوعات ادبی نیز مصوب شد.
شکوهی در ادامه گفت: همچنین برگزاری همایش جایزه فردوسی بهصورت فصلی و همایش بزرگ زبان فارسی بهصورت سالانه مصوب شد.
وی افزود: در این نشست بر لزوم تدوین سند ملی زبان و ادب فارسی برای سازمان صداوسیما تأکید شد.