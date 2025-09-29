تداوم وزش باد در بوشهر
هواشناسی بوشهر از ادامه وزش بادهای بهنسبت شدید شمالی و احتمال خیزش گردوخاک خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی روی دریا، سواحل و فراساحل استان تا روز پنجشنبه در اغلب ساعتها متلاطم پیشبینی میشود.
علیرضا بهادری افزود: در این مدت وزش باد و گرد و خاک پدیده غالب مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.
وی اضافه کرد: دمای هوا نیز از روز پنجشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی بوشهر آسمان استان را بیشتر صاف همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک پیشبینی کرد.
وی گفت: جهت وزش باد بیشتر غربی تا شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
بهادری ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم امروز ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۷:۵۵ دقیقه بامداد، مد دریا ساعت ۱۴:۲۵ و جزر دوم دریا ساعت ۱۵:۱۰ دقیقه خواهد بود.