پخش زنده
امروز: -
فیلم بیلینگسیه (تلنگر) به کارگردانی و تهیه کنندگی رسول سهرابی نامزد بهترین فیلم مستند جشنواره Nanocon international film festival واشنگتن دی سی آمریکا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رسول سهرابی از کارکنان صداوسیمای مرکز سمنان است و فیلم مستند (بیلینگسیه) را با موضوع فرهنگ و زبان سمنانی تولید کرده است .
موضوع فیلم ساختن موسیقی از اشعار یک شاعر گمنام سمنانی با هوش مصنوعی است ؛ این اثر توانست در جمع نامزدهای بهترین فیلم این جشنواره که از بین راه یافتگان به جشنواره انتخاب شده بودند، قرار گیرد.
از دیگر حضورهای رسول سهرابی، در جشنوارهها میتوان به بخش ملی و بین المللی جشنواره کوتاه تهران، تندیس بهترین فیلم مستند جشنواره ملی ققنوس، تندیس جشنواره ره آورد، جشنواره ملی فیلم دانشجویی و جشنوارههای خارجی widescreen کانادا (quarter finalist)، femifilms , Persian film awards (sertificat) , NGO اشاره کرد.