دیدار چهره به چهره رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و معاونین قضایی همراه با بیش از ۳۵ نفر از مراجعین به دادگستری شوط برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛دوشنبه ۷ مهرماه دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه محمد علی نژاد معاون قضایی رئیس کل، اسدی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان و حجتالاسلام والمسلمین عباس نژاد رئیس دادگستری شوط با برگزاری ملاقات مردمی با بیش از ۳۵ نفر دیدار چهره به چهره داشتند.
دکتر عتباتی و مدیران قضایی در جریان این دیدارها ضمن رسیدگی به درخواستهای مراجعین در مورد هریک دستورات لازم را صادر کردند.
گفتنی است ارتباط نزدیک و بدون واسطه مسئولان قضایی با مردم یکی از سیاستهای مجموعه مدیریت دادگستری استان میباشد که به غیر از ملاقات مردمی که در سه شنبه هر هفته با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی در مرکز استان صورت میپذیرد بلکه در مناسبتهای ملی و مذهبی و سفر به حوزههای قضایی برای اطلاع از مشکلات و تدبیر برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات قضایی به مردم در دستور کار قرار دارد.