صفحه دریافت گزارش کلاهبرداریهای پرتکرار در فضای مجازی در سایت دادستانی کل کشور راه اندازی شد و در دسترس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به منظور رسیدگی بهتر به جرائم کوچک و پرتکرار در فضای مجازی، صفحهای ویژه برای دریافت گزارشهای مردمی در سایت دادستانی کل کشور راهاندازی شد.
با وجود اینکه این دسته از کلاهبرداریها به دلیل هزینههای مالی و زمانی دادرسی، کمتر به دادسرا گزارش میشوند، هدف از راهاندازی این طرح، گردآوری اطلاعات و بررسی راهکارهای مقابله با آنهاست.
لازم به ذکر است، استفاده از این فرم به معنای جایگزینی شکایت رسمی نیست و شهروندان همچنان میتوانند شکایت خود را از طریق دادسرا ثبت کنند.
صفحه دریافت گزارش در بخش «گزارش مردمی» منوی اصلی، زیرشاخه «فضای مجازی»، قرار دارد و شهروندان میتوانند اینجا کلیک کرده و به این صفحه دسترسی داشته باشند.