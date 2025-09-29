به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به منظور رسیدگی بهتر به جرائم کوچک و پرتکرار در فضای مجازی، صفحه‌ای ویژه برای دریافت گزارش‌های مردمی در سایت دادستانی کل کشور راه‌اندازی شد.

با وجود اینکه این دسته از کلاهبرداری‌ها به دلیل هزینه‌های مالی و زمانی دادرسی، کمتر به دادسرا گزارش می‌شوند، هدف از راه‌اندازی این طرح، گردآوری اطلاعات و بررسی راهکار‌های مقابله با آنهاست.

لازم به ذکر است، استفاده از این فرم به معنای جایگزینی شکایت رسمی نیست و شهروندان همچنان می‌توانند شکایت خود را از طریق دادسرا ثبت کنند.

صفحه دریافت گزارش در بخش «گزارش مردمی» منوی اصلی، زیرشاخه «فضای مجازی»، قرار دارد و شهروندان می‌توانند اینجا کلیک کرده و به این صفحه دسترسی داشته باشند.