در مراسمی از ۳۸ ایثارگر هشت سال دفاع مقدس شهرستان جاسک تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جاسک گفت: خدا را شاکریم پس از حدود ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ما همچنان برداشت و بهره خود را از دستاوردهای عظیم این نظام داریم.
سرهنگ حسن نکویی بر اهمیت بزرگداشت دوران جنگ تحمیلی و فداکاریهای رزمندگان تأکید کرد و دستاوردهای کنونی انقلاب اسلامی را نتیجه شهادت عزیزان در ۸ سال دفاع مقدس و ایثارگری رزمندگان دانست.
وی همچنین از حضور پیشکسوتانی که سالهای سال بهترین روزهای عمر خود در جوانی را مقابل دشمن ظالم و ستمگر تا دندان مسلح مدیریت کردند، ابراز خرسندی کرد.
