به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارعیان گفت:با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای تأمین و توزیع کودهای شیمیایی و بذر یارانهای جهت کشت پاییزه انجام شده و کشاورزان میتوانند نیاز خود را از ۶۰ کارگزاری شرکت خدمات کشاورزی در سراسر استان یزد تأمین کنند.
زارعیان افزود: سهمیه استان در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۷ هزار تن کود شیمیایی است که در شش ماه اول سال، حدود ۴۵ درصد آن شامل کودهای ازته و فسفاته تأمین و در گروههای مربوط توزیع شده است. مابقی سهمیه در شش ماه دوم به کارگزاران ۱۲ شهرستان تحویل و از طریق مدیریت جهاد کشاورزی هر شهرستان در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
مدیر شرکت خدمات کشاورزی استان یزد تصریح کرد: فرآیند تخصیص و توزیع کود از طریق سامانه جامع الکترونیکی «پایش کود» (www.payeshkood.ir) انجام میشود و کشاورزان میتوانند نیاز خود را بهصورت آنلاین پیگیری و دریافت کنند. همچنین پاسخگویی به سوالات کشاورزان از طریق سامانه تلفنی شرکت خدمات کشاورزی به شماره ۱۵۵۹ و یا ۳۸۲۴۰۱۴۵ امکانپذیر است.
وی در پایان با تبریک سال زراعی جدید، آرزو کرد که با لطف و عنایت الهی، کشاورزان استان یزد سالی پررونق و محصولی فراوان داشته باشند.