به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مستند تکثیر در اسارت به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی ایمانی شهمیری از تولیدات سیمای استان سمنان است که به سفارش اداره کل سیمای استان‌ها تولید شده است.

این اثر موفق شد در رقابت با ۲۰ هزار اثر راه یافته به فینال جشنواره WCFF دیپلم افتخار بهترین فیلم بلند را به خود اختصاص دهد.

جشنواره WCFF یکی از مهمترین جشنواره های حیات وحش جهان است که تولیدات محیط زیستی شبکه های تلویزیونی بزرگ جهان در آن رقابت میکنند.

در متن پیام فستیوال به کارگردان اثر آمده است:

با کمال خوشوقتی اعلام می‌کنیم که اثر تأثیرگذار شما با عنوان «متولد در اسارت» به طور رسمی موفق به دریافت دیپلم افتخار در دست‌کم یکی از بخش‌های رقابتی جشنواره WCFF شده است. تلاش سخت‌کوشانه و توانایی خلاقانه شما باعث شد که اثرتان در میان بیش از بیست هزار اثر ارسالی امسال برجسته و متمایز شود. این دستاورد ارزشمند را به شما تبریک می‌گوییم

تکثیر در اسارت پیش از این موفق شد جایزه بهترین فیلم هفدهمین دوره جشنواره فیلم مستند ایران_سینما حقیقت و نامزدی بهترین فیلم مستند چهل دومین جشنواره فیلم فجر را کسب کند. همچنین دیپلم افتخار بهترین فیلم محیط زیستی بیست و یکمین جشنواره فیلم تصویر سال نیز به این فیلم اختصاص یافت.