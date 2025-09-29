نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور با هدف ارزیابی کلی عملکرد تصفیه خانه، رعایت استاندارد‌های زیست محیطی و استفاده مجدد از پساب، از تصفیه‌خانه فاضلاب فیروز بهرام بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این بازدید، کارشناسان و مدیران تصفیه‌خانه گزارشی جامع از مراحل مختلف تصفیه فاضلاب، از ورودی تا خروجی، ارائه کردند و توضیحاتی درباره نحوه بهره‌برداری، نگهداری تجهیزات و مدیریت پساب به نمایندگان ارائه شد.

نمایندگان سازمان بازرسی ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم بهره‌برداری، بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات، نگهداری اصولی تجهیزات و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی تأکید کردند.

این بازدید فرصتی بود تا ظرفیت‌ها، چالش‌ها و اقدامات توسعه‌ای تصفیه‌خانه مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد‌هایی برای بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری مطرح شود.