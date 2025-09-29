به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به هفته جهانی ناشنوایان گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۷ هزار و ششصد و شصت معلول وجود دارد که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸ نفر کم شنوا و ناشنوا هستند.

سید مهران کشاورز افزود: برای پیشگیری از معلولیت شنوایی طرح غربالگری نوزادان در سال گذشته اجرا شد که نه هزار نوزاد معاینه و غربالگری شدند.

کشاورز با بیان اینکه غربالگری برای کودکان سه تا پنج سال هم در این طرح اجرا شد، اضافه کرد:در این طرح با ۳ هزار و هفتاد نفر معاینه شدند که از این تعداد ۳۰ نفر برای درمان به مراکز توانبخشی و پزشکی ارجاع داده شدند.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه سه مرکز خانواده و کودک کم شنوا در استان خدمات رسانی می‌کنند گفت: مرکز خانواده و کودک کم شنوای یاسوج حدود صد نفر ظرفیت دارد که خدمات تربیت شنیداری گفتاردرمانی بازی درمانی و موسیقی درمانی را برای کودکان شش ماهه تا چهارده ساله انجام می‌دهند.