اجرای برنامه های با موضوع دفاع، ایثار و شهادت در شهرستان های خراسان رضوی

برگزاری مراسم «آبروی کوچه، افتخار محله» در بردسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مراسم «آبروی کوچه، افتخار محله» به یاد شهید «حاج حسن قنبری» از شهدای اقتدار، در بردسکن برگزار شد.

این مراسم به همت حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) سپاه بردسکن با حضور خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و معنوی، در مقابل منزل پدری این شهید برگزار شد.

سرهنگ علی پورمحمد جانشین ناحیه سپاه بردسکن و ابراهیم شبان رزمنده دوران دفاع مقدس و راوی برجسته جبهه‌ها، از سخنرانان این مراسم بودند.

در این مراسم، از پدر بزرگوار شهید حاج حسن قنبری با اهدای لوح یادبود و هدایا، تجلیل شد.

برپایی اردوی جهادی پزشکی به یادبود شهید مدافع سلامت در بردسکن

اردوی جهادی پزشکی به یادبود شهید مدافع سلامت «علی حاجی‌پور» و با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به مناطق کم‌برخوردار، برگزار شد.

این برنامه به همت بسیج جامعه پزشکی شهرستان بردسکن و با همکاری شبکه بهداشت و درمان و ناحیه مقاومت بسیج سپاه، در محل مسجد ابوالفضلی واقع در خیابان‌های شهدا و کشاورز شهر بردسکن اجرا شد.

عباس احمدپور، مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان بردسکن گفت: بیش از ۳۰۰ نفر از شهروندان از خدمات تخصصی و عمومی در حوزه‌های ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب و عروق، اطفال، زنان و زایمان، پزشک عمومی و همچنین مشاوره‌های فرزندآوری، جوانی جمعیت، مراقبت‌های پرستاری و مامایی بهره‌مند شدند.

دیدار با جانباز سرافراز «محمدعلی ابراهیمی» در بردسکن

به مناسبت هفته دفاع مقدس، جمعی از مسئولان شهرستان بردسکن با جانباز ۵۰ درصد، «محمدعلی ابراهیمی»، دیدار کردند.

این دیدار به همت کارشناسی شاهد و ایثارگران اداره آموزش و پرورش شهرستان و با همکاری دبیرستان دخترانه شاهد شهدای وحدت صورت گرفت و در آن مدیر آموزش و پرورش، کارشناسان ستادی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بردسکن حضور داشتند.

قرائت دکلمه توسط زینب مرادیان، دانش‌آموز دبیرستان دخترانه شاهد شهدای وحدت بردسکن، یکی از بخش‌های این برنامه بود.

برگزاری هفتمین یادواره شهدای بخش جلگه رخ تربت حیدریه

یادواره ۱۱۰ شهید والامقام دفاع مقدس، دو شهید گمنام و شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، مسئولان، روحانیون، دهیاران و بسیجیان منطقه جلگه رخ در محل مسجد امام سجاد (ع) شهر رباط سنگ برگزار شد.

سخنرانی محمدابراهیم شیبانی بخشدار جلگه رخ، غبارروبی مزار دو شهید گمنام شهر رباط سنگ، مداحی و اجرای سرود دانش آموزی از برنامه‌های این مراسم بود.

برگزاری یادواره ۲۰ شهید نصرآباد تربت جام

در مراسمی باشکوه، یاد و خاطره ۲۰ شهید گرانقدر شهر نصرآباد تربت جام با حضور مردم، خانواده معظم شهدا و مسئولین گرامی داشته شد.

در این مراسم، ابتدا سخنرانان به تبیین جایگاه رفیع شهادت و نقش بی‌بدیل شهدا در پاسداری از کیان ایران اسلامی پرداختند و در ادامه، روایتگران با بازگو کردن خاطراتی از دوران دفاع مقدس، یاد و خاطره رشادت‌های دلیرانه رزمندگان را گرامی داشتند.

مداحی و تجلیل از خانواده معظم شهدا از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

برپایی نمایشگاه کتاب در سرخس

به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاهی شامل بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب در موضوعات متنوع علمی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و هنری در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرخس برپا شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرخس گفت: نمایشگاه کتاب هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای افزایش سواد فرهنگی و آشنایی جامعه با منابع معتبر علمی و تاریخی است و تلاش کرده‌ایم تنوع موضوعی آثار بتواند سلیقه‌های مختلف را پوشش دهد.

رضا بقایی افزود: این نمایشگاه به مدت یک هفته ادامه دارد و امیدواریم علاوه بر معرفی تازه‌ترین آثار چاپی، زمینه‌ای برای گفت‌و‌گو، تبادل نظر و شکل‌گیری عادت مطالعه در میان شهروندان باشد.

برگزاری سالگرد شهید نصرالله در روستای بیروت ششتمد

نخستین سالگرد شهادت «سیدحسن نصرالله» در روستای بیروت شهرستان ششتمد برگزار شد.

این مراسم با حضور گسترده مردم و مسئولین در حسینیه روستای برگزار شد و پخش کلیپ‌های منتخب از زندگی و مبارزات سید حسن نصرالله و سخنرانی حجت‌الاسلام ذاکر، مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ششتمد، از بخش‌های این برنامه بود.

روستای «بیروت» در شهرستان ششتمد، که همنام پایتخت لبنان است، سال گذشته میزبان برنامه‌ای نمادین با عنوان «از بیروت ایران تا بیروت لبنان» بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور داشت.

روستای بیروت با ۴۶۷ نفر جمعیت، در فاصله ۷۰ کیلومتری شهر ششتمد مرکز شهرستان قرار گرفته است.

برگزاری مراسم سالگرد سیدحسن نصرالله در کوهسرخ مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، رهبر فقید مقاومت اسلامی لبنان، با حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مسئولان ادارات و نهاد‌های شهرستان کوهسرخ در شهر ریوش برگزار شد. در این مراسم معنوی، سخنرانان با اشاره به نقش برجسته سید حسن نصرالله در دفاع از آرمان‌های جهان اسلام و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی، او را نماد مقاومت و ایثار در عصر حاضر معرفی کردند. همچنین مداحان اهل‌بیت (ع) در رثای شهیدان مقاومت به مرثیه‌سرایی پرداختند. این برنامه با حضور پرشور جوانان و نوجوانان همراه بود که نشان‌دهنده تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در نسل‌های آینده است.

افتتاح دو طرح در روستای مهرنشانی ششتمد

به مناسبت هفته دفاع مقدس، دو طرح در شهرستان ششتمد به بهره برداری رسید.

طرح آسفالت خیابان روستای مهرنشانی با اعتبار سه میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی و بنیاد مسکن شهرستان، شامل آسفالت هفت هزار مترمربع و جدول‌کشی این خیابان است که توسط دهیاری و شورای اسلامی روستا به اجرا درآمد.

این مراسم با افتتاح نانوایی این روستا، دیدار با مادر یک شهید، تجلیل از عوامل اجرایی طرح‌های عمرانی و عطرافشانی گلزار مطهر شهید گمنام روستا به پایان رسید.