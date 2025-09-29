پخش زنده
استاندار خوزستان از پرداخت حقوق معوقه کارگران گروه ملی فولاد صنعتی ایران تا فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نتیجه پیگیریهای مستمر استاندار خوزستان، پرداخت کامل حقوق معوقه کارگران شرکت گروه ملی فولاد صنعتی ایران تا فردا سهشنبه و همچنین راهاندازی مجدد خطوط تولید این شرکت انجام میشود.
سید محمدرضا موالیزاده روز دوشنبه ۷ مهر در پی دیدار با مدیرعامل بانک ملی و تماس با مسئولان کشوری اعلام کرد: مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان حقوق معوقه کارگران گروه ملی فولاد صنعتی ایران، تا فردا واریز خواهد شد.
وی افزود: مقرر شد علاوه بر پرداخت فوری حقوقهای معوقه، خطوط تولید گروه ملی فولاد نیز به طور کامل و بدون وقفه راهاندازی شود.
موالی زاده اظهار داشت: اسلب و خوراک لازم برای استمرار فعالیت این شرکت نیز به طور کامل تأمین خواهد شد.