به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رسمی دیرینه که از دیرباز با حضور جمعی خانواده‌ها آغاز شده واز هر چند لیتر شیره خام یک لیتر شیره غلیظ و شفاف به دست آید که طبق سنت دیرین، بخشی از آن میان همسایگان و خویشاوندان توزیع می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: سطح تاکستان‌های استان بیش از ۴هزار و ۷۰۰ هکتار است.

شیرنی از برداشت حدود ۵۲ هزار تن انگوراز تاکستان‌های استان خبر داد.

به گفته وی: شهرستان کیار قطب تولید انگور در استان چهارمحال و بختیاری است.