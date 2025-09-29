فرمانده انتظامی شهرستان خلخال از توقیف خودرو سواری پژو ۴۰۵ به علت ۱۶۳ میلیون ریال خلافی خبر داد و گفت: خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ همت اللهیاری افزود: به دنبال ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت ترافیکی و انتظام دادن به عبور و مرور، ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان خلخال، امروز یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ را به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز از سوی راننده متوقف کردند.

وی گفت: با استعلام از سیستم جامع پلیس راهنمایی و رانندگی مشخص شد این خودرو ۱۶۳ میلیون ریال خلافی و جریمه پرداخت نشده دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان خلخال اظهار کرد: به استناد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خودرو توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

سرهنگ اللهیاری بیان کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و احترام به حقوق دیگران در راستای کنترل و پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی و روان سازی ترافیک کوشا و همیار پلیس باشند.

وی از رانندگان خواست توصیه‌های ایمنی را هنگام رانندگی مورد توجه قرار داده و از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کنند.