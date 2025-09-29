مدیرکل بازرسی استانداری تهران از تذکر به سه مدیر استانی به دلیل کم کاری و ترک فعل خبرداد و گفت:از ابتدای سال تاکنون سه مدیر در استان و شهرستان‌های تهران تذکر دریافت کرده‌اند به مراجع ذیربط معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هادی شرفی بابیان این نکته که تمامی مدیران استان محسوس و نامحسوس توسط اداره کل بازرسی استانداری تهران رصد می شوند تأکید کرد :برخی بازرسی ها از ادارات نیز به فراخور تماس ها و شکایات دریافتی از شهروندان استان تهران با سامانه سامد(تلفن۱۱۱) صورت می گیرد که این بازرسی ها البته به صورت سرزده ونامحسوس صورت می گیرد.

شرفی خاطرنشان کرد:بی تردید خط قرمز ما در ارزیابی دستگاه های اجرایی استان رعایت قانون،تکریم ارباب رجوع و رضایت شهروندان و مبارزه با فساد است.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران همچنین با اشاره به سفرهای شهرستانی استاندار تهران یادآور شد:در بازه زمانی دی ماه سال گذشته تاکنون و همزمان با سفرهای شهرستانی استاندار به شهرستان های استان این اداره کل با استقرار ۱۶ میز خدمت با حضور مدیران استانی و شهرستانی به بررسی مسائل و مشکلات بیش از ۴ هزار نفر از شهروندان استان پرداختند.

شرفی ادامه داد:عمده درخواست های شهروندان معطوف به دریافت تسهیلات بانکی و مساعدت های ملی بوده است .

مدیرکل بازرسی استانداری تهران همچنین گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۳۰ هزار تماس تلفنی در سامانه سامد ( تلفن ۱۱۱) توسط شهروندان استان تهران ثبت و ضبط شده و توسط کارشناسان سامد پیگیری و به نتیجه رسیده است .