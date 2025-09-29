پخش زنده
امروز: -
کشورهای اروپایی، همصدا با واشنگتن، مکانیسم ماشه را علیه ملت ایران چکاندند! البته که مکانیسم ماشه، بیش از آنکه آثار حقوقی یا اقتصادی تازهای داشته باشد – چراکه عمده تحریمها پیشتر بازگشتهاند – یک جنگ روانی برای القای بنبست و ایجاد فشار روحی بر ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛کشورهای اروپایی، همصدا با واشنگتن، مکانیسم ماشه را علیه ملت ایران چکاندند! البته که مکانیسم ماشه، بیش از آنکه آثار حقوقی یا اقتصادی تازهای داشته باشد – چراکه عمده تحریمها پیشتر بازگشتهاند – یک جنگ روانی برای القای بنبست و ایجاد فشار روحی بر ملت ایران است.
هدف اصلی دشمن، تغییر محاسبات جامعه و القای گزاره تسلیم است، اما تجربه جنگ و تحریم به ما آموخته است که هر جا مقاومت کردهایم، بنبست شکسته و درهای تازهای گشوده شده است.
لبخند اروپا، همزمان با خنجر آمریکا بود. آنچه رهبر انقلاب بارها هشدار دادند، امروز عینیت یافته است: اعتماد به وعدههای غرب، ما را متوقف و دشمن را جسور میکند.
در مقابل، تکیه بر توان داخلی و گسترش همکاری با شرکای واقعی مانند همسایگان، کشورهای جنوب جهان و نگاه به شرق میتواند ظرفیتهای بزرگی را فعال سازد.