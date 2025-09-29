پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان میزان جابجایی کالا از مبادی استان در نیمه نخست امسال را ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۷ میلیون تن کالا از مبادی خوزستان به سراسر کشور جابهجا شد که رشد ۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
وی افزود: این میزان جابهجایی از طریق بیش از یک میلیون و ۳۹۰ هزار سفر کامیونی انجام شده است.
جولانژاد با بیان اینکه این آمار، خوزستان را همچنان در جایگاه یکی از اصلیترین کانونهای حملونقل و توزیع کالاهای اساسی کشور تثبیت میکند، ادامه داد: بخش عمده کالاهای جابهجا شده شامل ذرت دامی، گندم انسانی، دانهچین، انواع بنزین، شکر و کنجاله بوده است؛ محصولاتی که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و پایداری بازار داخلی ایفا میکنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تصریح کرد: از این میزان سهم جابجایی کالای اساسی از بندر امام خمینی ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۲۲۱ تن بود که بیانگر رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی میگوید: موقعیت ویژه خوزستان به دلیل دسترسی به بندر راهبردی امام خمینی، مسیرهای مرزی و شبکه گسترده جادهای موجب شده این استان محور اصلی ترانزیت کالاهای وارداتی و صادراتی باشد.
جولانژاد تاکید کرد: خوزستان علاوه بر جایگاه اقتصادی و کشاورزی، با این حجم جابهجایی، نقش بیبدیلی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور دارد و هرگونه تقویت زیرساخت حملونقل در این استان میتواند به بهبود کلان اقتصاد ملی منجر شود.