به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست مرکز بهداشت کیش در این نشست با تاکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی نهاد‌ها برای مقابله مؤثر با پشه آئدس، گفت: سند ملی پدافند غیرعامل در خصوص مقابله با آئدس وظایف هر ارگان را شفاف مشخص کرده و باید تمامی دستگاه‌ها با مطالعه دقیق سند، نسبت به اجرای کامل وظایف خود اقدام کنند.

دکتر محمدرضا رضانیا از اعضا خواست تا گزارش عملکرد خود را به صورت منظم برای دبیرخانه شورای سلامت ارسال کنند.

در این نشست، آخرین وضعیت پشه آئدس در کیش بررسی و ارزیابی شد و بر لزوم به کارگیری راهکار‌های جدی برای کنترل آن تاکید شد.

خروج لاستیک‌های فرسوده از کیش، تشدید آموزش‌های عمومی و کنترل مبادی ورودی بندرگاه و فرودگاه از مهم‌ترین مصوبات دهمین کمیته تخصصی مبارزه با پشه مهاجم آئدس بود.

نمایندگان معاونت فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه شورای سلامت، مرکز بهداشت، اداره بنادر و دریانوردی، اداره کل فرودگاه، شرکت عمران، آب و خدمات شهری، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد و بیمارستان برگزار شد عملکرد ارگان‌های مختلف در کنترل و پیشگیری از گسترش این پشه ناقل بیماری مورد بررسی قرار گرفت.