پخش زنده
امروز: -
بیمارستان امام خمینی (ره) با تجهیز جدیدترین دستگاه تصویربرداری هستهای در چند روز آینده کمک حال بیماران ونقش مهمی در تشخیص سریع بیماری خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پزشکی هستهای، علمی تلفیقی از فیزیک، تصویربرداری پزشکی و رادیوداروهاست که با استفاده از مواد رادیواکتیو به تشخیص و درمان بیماریها میپردازد.
درسالهای گذشته پزشکی هستهای در آذربایجانغربی کمک زیادی به تشخیص و درمان بیماران کرده است.
بیمارستان امام خمینی (ره) با تجهیز جدیدترین دستگاه تصویربرداری هستهای در چند روز آینده کمک حال بیماران ونقش مهمی در تشخیص سریع بیماری خواهد داشت.
در این روش، رادیوداروها به بدن تزریق میشوند و با دوربین گاما، تصاویری دقیق و سهبعدی از عملکرد بافتها و اندامها ثبت میشود.
پزشکی هستهای کمک میکند بیماریهایی مثل سرطان، مشکلات قلبی، کلیوی و مغزی به شکل زودهنگام و مطمئن تشخیص داده شوند.
این فناوری، کمخطر و ایمن است و دوز تشعشع به کاربر و بیمار بسیار پایین است، اما در موارد خاص مثل بارداری باید احتیاط ویژه داشت.
علاوه بر تشخیص، پزشکی هستهای به کمک رادیوداروهای هدفمند، درمان تومورها و بیماریهای دیگر را با دقت و کمترین آسیب به بافت سالم انجام میدهد.