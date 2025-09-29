پخش زنده
فیلم کوتاه «او اینجا نیست» به نویسندگی و کارگردانی سعید سیری در سیامین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم اشلینگل آلمان اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فیلم کوتاه «او اینجا نیست» به نویسندگی و کارگردانی سعید سیری در ادامه حضور جهانی خود به سیامین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم اشلینگل آلمان که یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی اروپا در حوزه فیلمهای کودکان و نوجوانان است، راه پیدا کرد.
سیامین دوره این جشنواره از ۲۷ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۵ تا ۱۲ مهر در شهر کمنیتس آلمان برگزار میشود.
جشنواره بینالمللی فیلم اشلینگل آلمان هر ساله با حضور صدها فیلم از کشورهای مختلف برگزار میشود و بستری برای معرفی آثار تازه، بهویژه در حوزه فیلم کوتاه و انیمیشن فراهم میکند. در این دوره از این رویداد بزرگ هنری بیش از ۲۰۰ فیلم از ۵۸ کشور جهان در بخشهای مختلف به نمایش درمیآیند.
فیلم «او اینجا نیست» در بخش فیلم کوتاه (Kurzfilm) جشنواره حضور دارد و در کنار آثاری از فیلمسازان بینالمللی به نمایش گذاشته میشود.
این فیلم کوتاه روایتگر زندگی کیانا دختر ۹ سالهای است که بر اثر اتفاقی ناخواسته از مادرش جدا افتاده و دچار تروما شده است.
سارا مایلی و علیرضا گیلوری بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به تهیه کنندگان: سعید سیری و علیرضا شفیعی، دستیار اول کارگردان: علیرضا شفیعی، دستیار دوم کارگردان: سوده اسماعیلی، منشی صحنه: آذر تجلی، عکاس: اردلان آذرمی، برنامه ریز: ساناز بصیر، دستیار برنامه ریز: نسترن آقاخانی، فیلمبردار: سیاوش مزروعی، دستیار یک فیلمبردار: علی محمدی، صدابردار: علی امینه، طراح صحنه: امین جهانی، دستیار صحنه: مجید حسننیا، طراح لباس: زهره سلطانی، دستیار لباس: لیدا سلطانی، طراح گریم: مینا اصلانی، مجری گریم: زهرا حسینی، تدوین: مجید طارمی، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، آهنگساز: رامین وطننیا، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوههای ویژه کامپیوتری: محمد دهباشی، استوری بورد و انیمیشن: شایان مصلینژاد، مدیر تولید: محسن گوهرشناس، مدیر تدارکات: پویان پوینده، طراح پوستر: محمد موحدنیا، ساخت تیزر: امید میرزایی، مشاور تبلیغات: صدف رضاپور اشاره کرد.
فیلم کوتاه «او اینجا نیست» پیش از این در بیستوسومین دوره جشنواره ایسکیا ایتالیا و بیستوهفتمین دوره از جشنواره اینونتای ایتالیا اکران شده است.
پخش جهانی این فیلم را شرکت بین المللی premiere film برعهده دارد.