به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس با اشاره به صدور سطح نارنجی هواشناسی گفت: تقویت ناپایداری‌ها از عصر فردا تا صبح پنجشنبه موجب شدت گرفتن بارش‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در استان خواهد شد.

وی همچنین از کاهش ۳ تا ۶ درجه ایی دمای هوا در این بازه‌ی زمانی خبر داد و افزود: در ۲۴ ساعت گذشته اسب وونی با ۸ درجه دما خنک‌ترین و دیلمان با ۲۷ درجه دما گرمترین نقطه استان بوده است.

مدیر کل هواشناسی گفت: از عصر فردا دریا با ارتفاع موج یک متر و چهارشنبه با ارتفاع موج ۲ متر برای شنا و فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

دمای فعلی رشت مرکز استان ۲۰ درجه سانتی گراد است.