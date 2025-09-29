پخش زنده
مدیر کل هواشناسی گیلان از شدت گرفتن بارشها و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای عصر فردا تا صبح پنجشنبه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس با اشاره به صدور سطح نارنجی هواشناسی گفت: تقویت ناپایداریها از عصر فردا تا صبح پنجشنبه موجب شدت گرفتن بارشها و بالا آمدن سطح آب رودخانهها در استان خواهد شد.
وی همچنین از کاهش ۳ تا ۶ درجه ایی دمای هوا در این بازهی زمانی خبر داد و افزود: در ۲۴ ساعت گذشته اسب وونی با ۸ درجه دما خنکترین و دیلمان با ۲۷ درجه دما گرمترین نقطه استان بوده است.
مدیر کل هواشناسی گفت: از عصر فردا دریا با ارتفاع موج یک متر و چهارشنبه با ارتفاع موج ۲ متر برای شنا و فعالیتهای دریانوردی نامناسب است.
دمای فعلی رشت مرکز استان ۲۰ درجه سانتی گراد است.