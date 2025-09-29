به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید مهدی نامجو معاون وزیر دفاع و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح کشور که خود فرزند سرلشکر شهید سید موسی نامجوست، امروز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سرلشکر شهید سید موسی نامجو و جمعی از فرماندهان شهید همرزمش در مرکز تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت گفت: دشمنان انقلاب همواره در تلاشند تا از گسترش آرمان‌های پاک و انسانی انقلاب اسلامی جلوگیری کنند، اما حراست از این آرمان‌های ناب در بستر حفاظت از مسیر شهدا تداوم داشته و خواهد داشت.

وی افزود: تحکیم زیرساخت‌های دفاعی کشور از اولویت‌های وزارت دفاع و گامی موثر در جهت پاسداری از خون پاک شهداست.

وی به دستاورد‌های متعدد و متنوع کشور در حوزه‌ی رفع نیاز‌های نظامی و تبلور ظرفیت‌های علمی اشاره کرد و گفت: این دستاورد‌ها مرهون روحیه‌ی خودباوری و جدیت فرزندان رشید این سرزمین است که مصادیقی از آن همچون تولید انواع پهباد‌های پیشرفته، موشک‌های هایپر سونیک، پرتاب ماهواره به فضا و سلوله‌ای بنیادی و دانش بنیان‌ها موجب تحسین دوستان و حیرت دشمنان شده است.

امیر دریادار دوم لشنی، فرمانده مرکز تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی سرلشکر شهید سید موسی نامجو و جمعی از یاران و همرزمانش بر لزوم تداوم راه شهدا در بستر حفظ اقتدار و قدرت بازدارندگی نیرو‌های مسلح تاکید کرد و افزود: دشمنان بدانند که با ترور‌های کور و حملات ناجوانمردانه هیچگاه نخواهند توانست حرکت انقلاب اسلامی را از مسیر ارزش‌های متعالی بازدارند و این مهم تا نیل به جامعه‌ی مهدوی و تحت زعامت و فرماندهی مدبرانه‌ی فرمانده کل قوا ادامه خواهد داشت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان نیز در این مراسم تحلیلی از دستاورد‌های ایران اسلامی در حوزه‌ی اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی ارائه داد و نقش ایران را به عنوان بازیگری برجسته و اثرگذار در غرب آسیا غیر قابل انکار دانست.

سرهنگ حسن حبیبی افزود: دشمنان به خوبی آگاهند که نقش ایران در حوزه‌ی اوراسیا نیز قوام بخش تعادل بین قدرت‌های بزرگ جهانی ست و هرگونه تهدیدی علیه ایران معادلات بین المللی و رقابت‌های شرق و غرب را دگرگون خواهد کرد.

در پایان این مراسم، به پاس قدردانی از رشادت‌های سرلشکر شهید سید موسی نامجو، از فرزندان این شهید تجلیل شد.

سرلشکر شهید سید موسی نامجو به همراه جمعی از فرماندهان دفاع مقدس پس از انجام موفقیت آمیز عملیات ثامن الائمه از اهواز عازم تهران بودند که هواپیمای حامل آنها با ۷۷ سرنشین در حوالی کهریزک سقوط کرد و بر اثر آن، شماری از رزمندگان اسلام و فرماندهان ارشد سپاه و ارتش از جمله سرتیپ سید موسی نامجو، وزیر دفاع وقت به شهادت رسیدند.