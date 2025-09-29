پخش زنده
امروز: -
«محمد صادق خان» نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان روز یکشنبه برای دیدار با مقامات ایران درباره موضوعات مورد علاقه مرتبط با افغانستان به تهران سفر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، رسانههای پاکستانی اعلام کردند: این سفر در حالی انجام میشود که به تازگی نشست چهارجانبهای در آمریکا با حضور نمایندگان پاکستان، چین، روسیه و ایران با محوریت افغانستان برگزار شد.
به گزارش منابع دیپلماتیک، محور اصلی سفر نماینده پاکستان به تهران مذاکرات در زمینه صلح و ثبات در افغانستان و راههای تقویت هماهنگی میان کشورهای منطقه خواهد بود.
سفر «صادق خان» به تهران در واقع ادامهای بر نتایج آن گفتوگوها ارزیابی میشود و انتظار میرود به تعمیق تعاملات دیپلماتیک درباره افغانستان منجر شود.
این دیپلمات ارشد پاکستانی در مدت حضور در تهران، دیدارهایی با همتایان ایرانی خود خواهد داشت و بر پایبندی اسلامآباد به گفتوگوهای منطقهای و راهحلهای مشترک برای آینده افغانستان تأکید خواهد کرد.
گفتنی است رسانههای پاکستانی پیشتر با اعلان خبر نگرانی مشترک پاکستان، ایران و روسیه نسبت به افزایش فعالیت اتباع افغان در حملات تروریسم فرامرزی از سفر «محمد صادق خان» به تهران و مسکو خبر داده بودند.