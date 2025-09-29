به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند: این سفر در حالی انجام می‌شود که به تازگی نشست چهارجانبه‌ای در آمریکا با حضور نمایندگان پاکستان، چین، روسیه و ایران با محوریت افغانستان برگزار شد.

به گزارش منابع دیپلماتیک، محور اصلی سفر نماینده پاکستان به تهران مذاکرات در زمینه صلح و ثبات در افغانستان و راه‌های تقویت هماهنگی میان کشور‌های منطقه خواهد بود.

سفر «صادق خان» به تهران در واقع ادامه‌ای بر نتایج آن گفت‌و‌گو‌ها ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود به تعمیق تعاملات دیپلماتیک درباره افغانستان منجر شود.

این دیپلمات ارشد پاکستانی در مدت حضور در تهران، دیدار‌هایی با همتایان ایرانی خود خواهد داشت و بر پایبندی اسلام‌آباد به گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای و راه‌حل‌های مشترک برای آینده افغانستان تأکید خواهد کرد.

گفتنی است رسانه‌های پاکستانی پیش‌تر با اعلان خبر نگرانی مشترک پاکستان، ایران و روسیه نسبت به افزایش فعالیت اتباع افغان در حملات تروریسم فرامرزی از سفر «محمد صادق خان» به تهران و مسکو خبر داده بودند.