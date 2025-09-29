کدپستی برای خانوار‌های عشایری مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر امور عشایر مازندران در مراسم افتتاح پست عشایری در منطقه گت‌نو شهرستان بابل با اشاره به اختصاص کدپستی به خانوار‌های عشایری استان گفت: راه‌اندازی پست عشایری، فرصتی مغتنم برای تسهیل بازاررسانی محصولات عشایری است.

حجت‌الله شعبانی حاجی گفت: مازندران یکی از هفت استان پایلوت در کشور در بحث افتتاح پست عشایری است.

وی افزود: در راستای استمرار مسیر خدمت صادقانه و بی‌منت به جامعه ارزشمند عشایری و به مناسبت هفته دفاع مقدس، آیین افتتاح پست عشایری استان مازندران برگزار شد.

مدیر امور عشایر مازندران تصریح کرد: این رویداد در توسعه خدمات و اقتصاد جامعه عشایری مازندران نفش کلیدی دارد.

شعبانی حاجی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند جامعه عشایری گفت: عشایر مازندران سهم قابل‌توجهی در تولید صنایع‌دستی کشور دارند و با تولید ۳۵ درصد صنایع‌دستی و ۲۵ درصد گوشت قرمز، نقش مهمی در امنیت غذایی و فرهنگ تولید برعهده گرفته‌اند.

وی هدف سازمان امور عشایر از این کار، فراهم ساختن بستری برای ارسال نهاده‌های دامی و اقلام ضروری و همچنین معرفی صنایع دستی و گیاهان دارویی تولیدی عشایر به بازار‌های بزرگ‌تر بوده است.

مدیرکل پست استان مازندران هم با اشاره به نقش خدمات پستی در توسعه کشورها، تصریح کرد: ارتباط مستقیمی میان گستردگی خدمات پستی و شاخص‌های توسعه یافتگی وجود دارد؛ این طرح می‌تواند تحولی چشمگیر در اقتصاد عشایر مازندران به وجود آورد.

بخشی گفت: با بهره‌گیری از این بستر، عشایر قادر خواهند بود محصولات لبنی، صنایع دستی و اقلام مختلف آموزشی یا بهداشتی خود را به سهولت ارسال یا دریافت کنند.

مدیرکل پست استان مازندران افزود: در حال حاضر روزانه بین ۵ تا ۱۰ تن برنج ارسال می‌شود و در سال گذشته تعداد مبادلات پستی مازندران به ۱۷ میلیون مرسوله رسیده که بخش عمده‌ای از آن مبتنی بر خرید‌های اینترنتی بوده است؛ گواهی روشن برای ظرفیت گسترده این زیرساخت ارتباطی است.

یوسف پور از منطقه بندپی غربی بابل گزارش می دهد: