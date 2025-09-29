به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در بهار سال ۱۳۳۷، حادثه‌ای مهم در نزدیکی شهر اهواز رخ داد؛ زمانی که در جریان عملیات حفاری برای دستیابی به نفت، فوران گاز از یکی از چاه‌ها به آتش کشیده شد و شعله‌های سهمگین در دشت گسترده شد. این واقعه، که مهار آن چالشی بزرگ برای متخصصان وقت بود، الهام‌بخش ساخت دو فیلم مستند شد.

اولی مستند «یک آتش» ساخته ابراهیم گلستان و دومی مستند «مبارزه با آتش در اهواز» اثر ابوالقاسم رضایی است.

اکنون این دو مستند، که هر دو بازتابی از یک رویداد با نگاهی متفاوت هستند، توسط فیلمخانه ملی ایران بازسازی و با گفتار فارسی آماده‌سازی شده‌اند و برای نخستین‌بار به نمایش درخواهند آمد.

این آثار، در قالب چهلمین جلسه از نمایش‌های «شب‌های مستند موزه سینما»، با همکاری انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، در ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴، در سالن سینما فردوس موزه سینما و با حضور ارد عطارپور و محمد مقدم به نمایش درمی‌آیند.