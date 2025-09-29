طرحهای مسکن بوشهر با کیفیت مطلوب اجرا شوند
استاندار بوشهر از مدیران عضو شورای تامین مسکن استان خواست، توجه ویژهای به بهبود و ارتقاء کیفیت اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن داشته باشند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست شورای تامین مسکن استان بوشهر اظهار کرد دولت چهاردهم تاکید خاصی بر روی تامین مسکن برای مردم بویژه اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه دارد و طرح نهضت ملی مسکن با همین اهداف در حال اجراست.
وی افزود: تسریع در اجرای زیرساختها و خدمات زیربنایی آب و برق طرح نهضت ملی مسکن، مورد تاکید قرار دارد و دستگاههای متولی باید همه ظرفیت موجود را به کار گیرند.
استاندار بوشهر بیان کرد: امسال با تمهیدات اندیشیده شده، طرحهای آمادهسازی زمینهای مسکونی مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، با سرعت مناسبی اجرایی و عملیاتی شده و انتظار میرود به نتایج مورد نظر برسیم.
وی تاکید کرد: طرحهایی که مورد مطالبه و درخواست بیشتر مردم هستند، در اولویت اجرا قرار دارند و در حوزه عمرانی، تلاش مضاعفی برای جلب رضایت خاطر مردم انجام شده است.
زارع ادامه داد: اجرای زیرساختها بهویژه در زمینه تامین آب، فاضلاب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی طرحهای نهضت ملی مسکن از اولویتهای استان به شمار میرود.
