به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور گفت:مأموران کلانتری بخش خشکبیجار شهرستان رشت به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید کالای ایرانی، سه دستگاه خودروی نیسان باری حامل لباس قاچاق را حین تردد در محور‌های مواصلاتی بندر انزلی به سمت خشکبیجار توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودرو‌ها ۳۶ هزارو ۹۴۱ ثوب انواع لباس خارجی قاچاق بدون مجوز گمرکی کشف کردند.

وی از معرفی متهمان ۲۳، ۲۵ و ۳۲ ساله این پرونده به مرجع قضائی خبر داد و تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این کشفیات، افزون بر ۱۰ میلیارد تومان است.

سردار حسن پور در پایان با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حمایت از کالای ایرانی با جدیت توسط پلیس دنبال می‌شود، از مردم خواست هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی توسط افراد سودجو را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.