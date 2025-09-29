به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علیرضا قاری قرآن افزود: با تأمین اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال، این طرح که حلقه گمشده کریدور شمال به جنوب کشور است، با قدرت در حال اجرا بوده و افتتاح ۲۶ کیلومتر از آن برنامه ریزی شده است.

وی درباره طرح شرق اصفهان افزود: طرح کمربندی شرق اصفهان به عنوان یک طرح‌های کلان، ویژه و شاخص، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های عمرانی استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: ۲ مرحله از این طرح که از سال ۱۳۷۷ آغاز شد، به بهره‌برداری رسیده و قطعه ۳۰ کیلومتری این محور از محدوده شهر باغبادران تا پس از بهارستان و شهرضا نیز با سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی نیمه‌دولتی تعریف شده است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان افزود: عملیات اجرایی از ابتدا با چندین پیمانکار در بخش‌های مختلف از جمله احداث پل آغاز شد، اما به دلایل مختلف به ویژه مشکل در تأمین منابع مالی و افزایش هزینه‌های اجرایی، با رکود جدی مواجه شد به طوری که در طول سال‌ها تنها حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

وی گفت: در سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده در سطح کلان استان و با توجه به اینکه شهرداری‌ها نیز از سهامداران اصلی هستند، پیشنهاد تغییر سهم مالی از ۳۰-۷۰ (۳۰ درصد دولت و ۷۰ درصد استان) به ۵۵-۴۵ (۵۵ درصد دولت و ۴۵ درصد استان) ارائه و مصوب شد.

معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه برنامه‌ریزی فشرده‌ای با مشاوران انجام شد، افزود: برآورد مالی طرح بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال شد که سهم استان ۲۵ هزار میلیارد ریال (۲.۵ همت) و سهم دولت نیز ۲۵ هزار میلیارد ریال (۲.۵ همت) تعیین شده است.

قاری قرآن گفت: حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال مصالح از جمله آسفالت و سیمان به طرح تزریق شده و استان نیز سهم خود را از طریق منابع داخلی و سازمان همیاری تأمین کرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس توافق، دولت نیز تا پایان سال جاری، سهم خود را در قالب دو قسط تامین خواهد کرد.

به گفته قاری قرآن از مجموع ۳۰ کیلومتر، ۴ کیلومتر در محدوده کوهپایه نیازمند تمهیدات زیست محیطی است که مجوز‌های آن اخیراً اخذ شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در گام نخست، بخش ۲۶ کیلومتری مسیر اصلی به همراه یک قطعه چهار کیلومتری دسترسی تا سه‌راهی مبارکه را آماده و افتتاح کنیم.

وی پیش‌بینی کرد این طرح شاخص در ابتدای سال آینده به بهره‌برداری برسد.

کمربندی شرق اصفهان، حلقه گمشده کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور است و با تکمیل این طرح، مسیر آزادراهی از شمال تا جنوب کشور به طور کامل برقرار می‌شود.

این طرح موجب می‌شود حجم عمده ترافیک عبوری که پیش از این مجبور بود از داخل شهر اصفهان عبور کند، از مسیر جدید هدایت شده و مشکلات ترافیکی و آلودگی هوای شهر کاهش یابد.