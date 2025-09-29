جعفر شیری گفت: قانون برای نانوایی‌های کشور، پخت نان سنتی را تعریف کرده و جایگزینی رباط به جای نیروی انسانی عدول از قانون است.

ورود «رباط شاطر» به نانوایی‌های ایلام، ممنوع است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس اتحادیه نانوایی‌های استان ایلام اظهار کرد: قانون برای نانوایی‌های کشور، پخت نان سنتی را تعریف و تجویز کرده است و استفاده از دستگاه رباط شاطر را عدول از قانون پخت نانم سنتی می‌داند.

شیری اضافه کرد: قانون‌گذار تولید نان سنتی با استفاده از نیروی انسانی را مد نظر داشته و معتقد است استفاده از رباط شاطر، جایگزین ماشین به‌جای نیروی انسانی در تولید نان است و آن را نمی‌پذیرد.

وی توضیح داد: با این وجود در استان‌های دیگر کشور، رباط شاطر در برخی از واحد‌های نانوایی فعالیت می‌کند و به خدمت گرفته شده است.

رئیس اتحادیه نانوایی‌های استان ایلام افزود: با توجه به مطالبه نانوا‌ها و کمبود نیروی انسانی به عنوان شاطر نانوا؛ در نشست آینده شورای استان، باید این موضوع مطرح شود و نظرات کارشناسی موافق و مخالف در جلسه طرح و نتیجه مشخص شود.