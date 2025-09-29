فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) صلابت و رشادت شهدای پدافند هوایی را بی‌بدیل و غیرقابل وصف دانست و گفت: این شهیدان جانانه در برابر رژیم منحوس صهیونیستی ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ «علیرضا صباحی‌فرد» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) از گروه پدافند هوایی دزفول بازدید کرد و از نزدیک در جریان توان رزم و آمادگی دفاعی این یگان قرار گرفت و آن را مورد ارزیابی عملیاتی قرار داد.

امیر صباحی‌فرد همچنین در جریان بازدید از یگان‌های پدافندی جنوب غرب، با خانواده شهید سروان «پوریا حاتمی» دیدار کرد و یاد و خاطره شهدای پدافندی را گرامیداشت.

وی در جمع اعضای خانواده شهید حاتمی، با بیان اینکه شهدای پدافند جانانه در برابر رژیم منحوس صهیونیستی ایستادند تا هموطنانمان در امنیت و آرامش باشند، گفت: شهیدان مایه عزت و آبروی کشور و نظام اسلامی هستند. صلابت و رشادت شهدای پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بی‌بدیل و غیرقابل توصیف است.