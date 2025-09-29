به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت گرامیداشت روز جهانی هاری با شعار «وقتشه! تو، من، با هم؛ جامعه‌ای بدون هاری» گفت: هاری یک بیماری ویروسی قابل‌انتقال از حیوان به انسان است که ویروس معمولاً از طریق بزاق حیوان مبتلا معمولاً از راه گازگرفتگی یا خراش منتقل می‌شود.

صادقی افزود: پس از شروع علائم عصبی، فرد مبتلا تقریباً همیشه جان خود را از دست می‌دهد، بنابراین پیشگیری فوری پس از تماس (PEP) حیاتی است.

وی بیشترین گروه سنی قربانیان سگ‌گزیدگی را کودکان و به خصوص دانش اموزان برشمرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکردبا بیان اینکه واکسن و سرم ضدهاری درکشور به اندازه نیاز وجود دارد.