بصیرت، همدلی و اتحاد امت با مسئولان کشور و نیروهای مسلح در سالهای پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی هموراه دشمنان این سرزمین مقدس را مأیوس و نقشههای شوم آنان را به شکست تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ انسجام و همدلی مردم و پیروی از ولایت، رمز پیروزی ایران در برهههای حساس تاریخی به مانند دوران هشت ساله دفاع مقدس بوده است.
در جنگ اخیر دوازده روزه اخیر باز هم مردم در سختترین شرایط اقتصادی به همنوعان خود یاری رساندند و اتحاد و همبستگی خود در دفاع از ولایت و جمهوری اسلامی ایران را اثبات کردند.
در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی اقتدار و بالندگی کشور در عرصههای مختلف سازندگی، آبادانی و پیشرفت علمی به واسطه اتحاد، همبستگی و پیوند عمیق مردم با مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی به ثمر نشسته است.