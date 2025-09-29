مسابقات تیم‌های تراکتورسازی تبریز با الوحده امارات، سه دیدار از فوتبال لیگ نخبگان آسیا و مسابقات گلف قهرمانی کشورمان، از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تراکتور سازی تبریز امروز میزبان الوحده امارات است.

در ادامه مسابقات لیگ نخبگان گروه غرب از هفته دوم نماینده کشورمان تراکتورسازی با الوحده امارات بازی دارد که برنامه «فوتبال برتر»، این مسابقه را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه امروز ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار شهر تبریز با گزارش صابر صاددقیان برگزار می‌شود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا، دیدار بین دو تیم نسف قارشی و الهلال را در ساعت ۱۷:۱۵، تقابل الغرافه و الشرطه را ساعت ۱۹:۳۰ و در ساعت ۲۱:۴۵ رقابت بین الدحیل و الاهلی را به صورت مستقیم پخش می کند.

این بازی‌ها به ترتیب با گزارشگری رضا جعفری، میثم محمدزاده و محسن ابوفاضلی، از شبکه ورزش پخش می شود.

فصل دوم مسابقات گلف قهرمانی کشور از امروز با حضور ۳۰ گلفر برتر آقای کشور رسما آغاز شد و تا ۱۰ مهر ادامه دارد.

این مسابقات در مجموعه ورزشی انقلاب تهران، در ۲ سطح آماتور و حرفه‌ای برگزار می شود. سطح حرفه‌ای این مسابقه ۴ بار در سال و در ۴ فصل برگزار می‌شود. این مسابقات از شبکه ورزش پخش می شود.