به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با آغازین روز‌های سال تحصیلی، آئین جشن عاطفه‌ها با نواخته شدن زنگ هم‌نوع‌دوستی در مدارس استان آغاز شد و دانش‌آموزان متوسطه اول مدرسه شاهد ساری نیز با مشارکت در این آئین، نماد همدلی و عدالت آموزشی را به صدا درآوردند.

مهدی قربانی، جانشین مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران، با اشاره به حمایت این نهاد از ۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش در قالب تهیه و توزیع بسته‌های کامل تحصیلی، گفت: در سال گذشته، خیرین نیک‌اندیش استان بیش از ۶۵ میلیارد تومان در قالب جشن عاطفه‌ها به دانش‌آموزان بی‌بضاعت کمک کردند.

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران، نیز در این آئین، جشن عاطفه‌ها را گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی دانست و افزود: هدف از برگزاری این برنامه، تمرین مسئولیت اجتماعی، پذیرش هم‌نوعان و تقسیم انسانیت در میان دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به گستردگی اجرای این آئین در سطح استان گفت: جشن عاطفه‌ها در ۴ هزار و ۵۰ مدرسه مازندران طی هفته جاری برگزار می‌شود و دانش‌آموزان با مشارکت در این طرح، نقش مؤثری در حمایت از هم‌کلاسی‌های کم‌برخوردار ایفا می‌کنند.