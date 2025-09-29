پخش زنده
امروز: -
رئیس مجمع تشیخص مصلحت نظام در پیامی درگذشت همسر آیت الله العظمی سیستانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام آیت الله صادق آملی لاریجانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّا لله و إنّا إلیه راجعون
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی حاج سیدعلی سیستانی (ادام الله ظلّه الوارف)
خبر درگذشت بانوی بزرگوار و همسر مکرمه آن مقام شریف، علویه جلیله، حفیده مرجع کبیر آیت الله مجدد شیرازی (ره)، باعث تاسف و تاثر گردید.
برای آن بانوی صالحه که عمر پربرکت خود را در خدمت به بیت شریف و معزز فقاهت و معنویت مخلصانه سپری کرد، مغفرت و رحمت واسعه و برای حضرت مستطابعالی، فرزندان بزرگوار و سایر منتسبین، صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه احدیت مسئلت دارم.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام