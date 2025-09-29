سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت در پایان هفته جاری به حساب دارندگان سهام عدالت واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: واریز مرحله دوم مبالغ تجمیع‌شده سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۲ به همراه سود سهام عدالت سنوات اخیر به حساب دارندگان این سهام که مشخصات آنها در سجام تکمیل شده آغاز خواهد شد و تا روز جمعه تکمیل می‌شود.

بخش اول سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اسفند ۱۴۰۳ به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شده بود.