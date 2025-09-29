به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: مادر ۱۹ ساله مبتلا به بیماری قلبی که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آموزشی و درمانی حشمت رشت بستری بود، توانست با همکاری مشترک تیم‌های جراحی زنان و قلب و عروق مراکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) و حشمت رشت، نوزاد دختر خود را که نخستین فرزندش بود به سلامتی به دنیا بیاورد.

این زایمان توسط تیم جراحی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)، دکتر زهرا حمیدی مدنی متخصص زنان و زایمان فلوشیپ طب مادر و جنین و دکتر میثاء نقدی‌پور متخصص زنان و زایمان فلوشیپ کف و لگن با همراهی تیم بیهوشی قلب دکتر میرمنصوری و دکتر ایمان‌طلب و دکتر فراق‌نیا متخصص قلب و عروق در اتاق عمل مرکز آموزشی و درمانی حشمت صورت گرفت.