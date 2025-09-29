به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نتایج دومین آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ را اعلام کرده است.

متقاضیان شرکت کننده در دومین آزمون کتبی صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ که در ۳ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد می‌توانند کارنامه داوطلبان آزمون را در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مشاهده کنند.

متقاضیانی که در مرحله کتبی پذیرفته شده‌اند، لازم است برای ادامه مراحل بعدی از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ به سامانه azmoon.eadl.ir مراجعه و برای تکمیل و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.