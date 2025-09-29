به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فلاورجان گفت: مرحله ششم مرمت بقعه پیر بکران از توابع این شهرستان با اجرای سازه محافظ محراب این بقعه تاریخی به پایان رسید.

حافظ کریمیان ادامه داد: با تلاش و پیگیری این اداره، پس از گذشت نیم‌قرن، داربست‌های فلزی محافظ محراب این بقعه تاریخی جمع‌آوری شد.

وی افزود: در سال ۱۳۵۳ به‌منظور حفاظت از محراب گچی و نفیس بقعه تاریخی پیر بکران، سازه‌ای محافظ با داربست فلزی بر روی محراب بقعه اجرا شد.

به گفته کریمیان طراحی نامناسب، پوسیدگی ساختار فلزی، ایجاد آشفتگی منظری و عدم استحکام لازم ازجمله معایب این سازه محافظ بود که در سال جاری پس از بررسی و طراحی سازه محافظ جدید و تأمین اعتباری بالغ‌بر ۷ میلیارد ریال، داربست‌ها جمع‌آوری و سازه‌ای سبک و مطلوب نصب شد.

به گفته وی علاوه بر این در این مرحله از عملیات مرمت، ساماندهی نما‌های آجری و سنگی، تکمیل آجرفرش محوطه، نصب بخشی از درب‌های چوبی بقعه پیر بکران و اجرای اندود و پوشش کاه‌گل نیز انجام شد.

بقعه یا مقبره پیربکران یکی بنا‌های تاریخی دوره ایلخانی در شهرستان فلاورجان در غرب استان اصفهان است که محل دفن محمد بن بکران از پارسایان آن دوران است.

این بنای تاریخی که شامل رواق، ایوان، آرامگاه و اتاق چله‌خانه است، ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۱۰۱ در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است.

قدمت این اثر را کارشناسان ۷۰۱ تا ۷۱۲ هجری قمری تخمین می‌زنند.