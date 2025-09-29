پخش زنده
امروز: -
دلیل نامگذاری روز آتش نشانی به ۷ مهر ماه ۱۳۵۹ باز میگردد؛ زمانی که پالایشگاه آبادان هدف حمله هوایی دشمن بعثی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در پی این حمله، آتشنشانان منطقه و شهرهای اطراف با شجاعت تمام برای مهار شعلههای آتش و نجات جان و مال مردم به منطقه اعزام شدند.
در حین عملیات اطفاء حریق، هواپیماهای دشمن بار دیگر پالایشگاه را بمباران کردند که در نتیجه آن، تعداد زیادی از آتشنشانان فداکار به شهادت رسیدند.
این حادثه تلخ، نقطه عطفی در تاریخ ایثارگری آتشنشانان ایران شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۹، این روز را به عنوان روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری کرد تا همواره یادآور این رشادتها و اهمیت ایمنی باشد.
گزارشی از سه تن از آتش نشانان سالهای دفاع مقدس ۸ ساله در پالایشگاه آبادان و روایت روزهای حماسه و ایثار را به ثبت رسانده است.