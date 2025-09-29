هفتم مهر روزی به یاد قهرمانان مبارزه با آتش و دود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در پی این حمله، آتش‌نشانان منطقه و شهر‌های اطراف با شجاعت تمام برای مهار شعله‌های آتش و نجات جان و مال مردم به منطقه اعزام شدند.

در حین عملیات اطفاء حریق، هواپیما‌های دشمن بار دیگر پالایشگاه را بمباران کردند که در نتیجه آن، تعداد زیادی از آتش‌نشانان فداکار به شهادت رسیدند.

این حادثه تلخ، نقطه عطفی در تاریخ ایثارگری آتش‌نشانان ایران شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۹، این روز را به عنوان روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری کرد تا همواره یادآور این رشادت‌ها و اهمیت ایمنی باشد.

گزارشی از سه تن از آتش نشانان سال‌های دفاع مقدس ۸ ساله در پالایشگاه آبادان و روایت روز‌های حماسه و ایثار را به ثبت رسانده است.