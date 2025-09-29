فرماندار هویزه با اشاره به بررسی میدانی وضعیت خودسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم گفت: سازمان آب و برق و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در حال مطالعه و بررسی مبدا مناسب برای رهاسازی آب به سمت هورالعظیم هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پورعاطف درباره آخرین وضعیت خوداشتعالی بخش عراقی تالاب هورالعظیم اظهار کرد: در حال حاضر جهت وزش باد به سمت عراق است.

وی با اشاره به بازدید میدانی مسئولان کشوری از تالاب افزود: آخرین وضعیت آتش‌سوزی‌ها و نقاط بحرانی تالاب از نزدیک بررسی شد و مسیر‌های رهاسازی آب به سمت کانون‌های حریق مورد ارزیابی قرار گرفت.

فرماندار هویزه گفت: مهار آتش‌سوزی‌های هورالعظیم در بخش عراقی نیازمند همکاری‌های فرامرزی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک میان دو کشور ایران و عراق است، همچنین استفاده به‌موقع و مستمر از هواپیمای آب‌پاش به عنوان یکی از راهکار‌های فنی و عملیاتی برای کنترل و اطفای حریق در این منطقه حیاتی مورد توجه قرار گرفت.

پورعاطف عنوان کرد: سازمان آب و برق و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در حال مطالعه هستند تا متوجه شوند اگر از سد سیمره آب رهاسازی شود، آب به نقاط دچار خوداشتعالی می‌رسد یا نه؛ نتایج این مطالعات این هفته مشخص می‌شود.