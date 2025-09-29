به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور آبفای گلپایگان گفت: در این عملیات ۸ هزار متر از شبکه توزیع آب اصلاح و همچنین به منظور واگذاری انشعاب آب به متقاضیان جدید، ۱۳۰۰ متر عملیات توسعه شبکه توزیع آب نیز انجام و ۲۵۰ فقره انشعاب آب نیز استاندارد سازی شد.

قاسم حمزه لو بروز حوادث در شبکه توزیع، قطع آب به علت فرسودگی شبکه و همچنین واگذاری انشعاب آب را از مهم‌ترین اهداف اجرای این عملیات عنوان کرد.

به گفته وی عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در روستا‌های سعیدآباد، آرجان، حاجیله، هِنده، غُرقَن، تیکن، شورچه و مَرغ اجرا شد و در اجرای این طرح یک انشعاب غیرمجاز و بیش از ۱۵ مورد هدررفت آب در شبکه توزیع آب نیز کشف شد.