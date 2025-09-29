حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، بر ضرورت بنیادین

تأکید کرد و این امر را پیش‌شرط هر کار فرهنگی موفق دانست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مشاهدات در فضای مجازی، تصریح کرد: «فعالان رسانه باید به دقت بدانند که خطاب کار رسانه‌ای‌شان دقیقاً کدام قشر است و از هرگونه کار فرهنگی بدون در نظر گرفتن این ملاحظه خودداری کنند. این بدیهی است که زبان و بیان مطلوب برای یک جوان با آنچه که یک فرد مسن می‌پسندد، متفاوت است؛ این تفاوت‌ها در جنسیت، قومیت و سطح تحصیلات نیز جاری است و اقتضائات رسانه‌ای هرکدام متفاوت خواهد بود.»

وی با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، افزود: «همانطور که ایشان کار فرهنگی بدون رعایت ملاحظات مخاطب را “کار فرهنگی برف‌انبار” توصیف کردند، ما نیز باید خطاب خود را مشخص کنیم. برای تحقق منویات مبنی بر تبدیل فضای مجازی به “میدان تاخت و تاز علیه دشمن”، باید پیام متناسب با هر مخاطب ارائه شود.»

تفاوت زبان گفتگو با اقشار مختلف:

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی در ادامه به ظرافت‌های گفت‌وگو با اقشار متفاوت جامعه اشاره کرد: «ما باید بدانیم که زبان گفتگو با فردی که دچار تردید یا هیجان اعتقادی است، نباید با زبان مطلوب فردی مؤمن به انقلاب اسلامی یکسان باشد. با این حال، تأکید می‌کنم که باب گفتگو نباید با هیچ‌کس بسته شود؛ حتی با معاندین نیز باید با زبان خودشان سخن گفت.»

اولویت اثربخشی بر کمیت:

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، اهمیت سنجش نتایج واقعی را مورد توجه قرار داد: «باید مراقب باشیم که اثربخشی محتواها و اقدامات رسانه‌ای‌مان در سایه معیارهای کمّی مانند تعداد لایک و ویو (مشاهده) قرار نگیرد. مهم، اثربخشی واقعی آن محصول فرهنگی در میدان است و ما باید از گزارش‌دهی صرفاً کمّی به سمت سنجش اثربخشی واقعی حرکت کنیم.»

لزوم فعال بودن هنرمندان:

وی در پایان خطاب به هنرمندان و فعالان جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: «علی‌رغم تکالیف نهادها در حمایت از مجاهدت‌های هنری، هنرمندان متعهد نباید معطل دستگاه‌ها بمانند. انتظار بی‌نتیجه است؛ هنر متعهد باید با تلاش و تعامل فعالانه خود راه را باز کند.»