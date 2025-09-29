پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مبادله ایران جزئیات هشتاد و ششمین حراج سکه طلا را اعلام کرد. این حراج روز چهارشنبه ۹ مهرماه برگزار میشود و متقاضیان تنها در روز سهشنبه ۸ مهر از ساعت ۸ تا ۲۳ میتوانند نسبت به واریز وجه اقدام کنند.
در این حراج انواع سکههای بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بستهبندی عرضه میشود و سقف خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه تعیین شده است. دریافت سکه بدون هزینه انبارداری از ۲۱ تا ۲۹ مهرماه امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه تعیین شده است. کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال میتوانند در این حراج شرکت کنند.
شرکت در حراجهای گذشته منعی برای حضور در حراج هشتاد و ششم ندارد و اشخاصی که در این حراج شرکت میکنند، میتوانند در حراجهای بعدی نیز حضور یابند.
متقاضیان برای ثبتنام و شرکت در حراج میتوانند به سامانه معاملات مرکز مبادله ایران به نشانی market.ice.ir مراجعه کنند. بازه واریز وجه برای شرکت در حراج، روز سهشنبه ۸ مهرماه از ساعت ۸ تا ۲۳ خواهد بود و پس از آن امکان پرداخت وجود ندارد.
شیوه برگزاری حراج از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر مبنای اولویت قیمت-زمان است. شروع جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۹ مهرماه خواهد بود و نتایج ساعت ۱۶ همان روز اعلام میشود.
وجوه باقیمانده در کیف پول تا ۴۸ ساعت کاری پس از حراج به حساب بانکی کاربران عودت داده میشود. کارمزد معامله معادل ۰.۱ درصد ارزش معامله است و هزینه تحویل هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان خواهد بود.
متقاضی میتواند جهت سهولت در دریافت فیزیک سکه از لیست شعب بانک ملی، نزدیکترین شعبه به محل کار یا سکونت خود را انتخاب کند و الزامی وجود ندارد که متقاضی حتماً در شعبه تحویل سکه حساب داشته باشید.
متقاضیان جهت دریافت سکه، به جدول زمانی تحویل سکه توجه داشته باشند. زمان تحویل بدون هزینه انبارداری سکه طلا، در بازه زمانی ۲۱ الی ۲۹ مهرماه است؛ طی این دوره فقط هزینه تحویل از سوی شعب بانک عامل دریافت میشود. هزینه تحویل ۳۰ هزار تومان به ازای هر سکه برای کل دوره خواهد بود.
اشخاصی که طی بازه زمانی ۳۰ مهر الی ۱۹ آبان برای دریافت سکه اقدام میکنند، باید هزینه انبارداری نیز پرداخت کنند. هزینه انبارداری سکه طلا ۵۰ هزار تومان در هر روز تقویمی (کاری و غیرکاری) به ازای هر سکه خواهد بود و به شعبه بانک عامل پرداخت میشود؛ این هزینه شامل روزهای تعطیل نیز خواهد بود.
در صورتی که اشخاص در بازه زمانی تحویل سکه اقدام به دریافت سکه نکنند، معامله فسخ و پس از اعلام بانک عامل وجه معامله پس از کسر کارمزد خرید و سایر هزینههای عملیاتی به کیف پول خریدار عودت داده میشود؛ در صورت انفساخ معامله به دلیل عدم مراجعه خریدار به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه طلا در مهلت مقرر، خریدار به مدت ۱۸۰ روز از ثبت هرگونه سفارش خرید در سامانه منع میشود.
گفتنی است، متقاضیان شرکت در حراجهای سکه طلای سامانه معاملات مرکز مبادله ایران، میتوانند طی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز، از طریق سامانه معاملات این مرکز به آدرس اینترنتی market.ice.ir، اقدام به ثبت نام و احراز هویت کنند.